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Политика26 августа 2022 14:16

Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ школы в Донецке

Удары наносились по Петровскому району города
София ГОНЧАРОВА
Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ школы в Донецке

Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ школы в Донецке

Фото: REUTERS

В Донецка украинские боевики открыли огонь по зданию местной школы в Петровском районе. Видео последствий обстрела ВСУ по учебному заведению публикует "Пятый канал".

По словам мэра города Алексея Кулемзина, Вооруженные силы Украины также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району. Также от мирных жителей поступают сообщения о прилетах в Киевском районе. Данных о пострадавших пока нет.

Накануне телеканал "360" сообщал, что жителям Донецка приходится не только ежедневно укрываться от обстрелов, но и добывать себе воду. По местам, где можно пополнить запас, регулярно бьют ВСУ. Так, 24 августа в Куйбышевском районе мирные жители попали под обстрел, когда отправились за технической водой. В результате случившегося четыре человека пострадали.