Бузова обнажила “грязное белье”, опубликовав полное боли письмо к бывшему мужу Тарасову

Ольга Бузова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Открытое письмо бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, разместила в своем Телеграм-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. Она сделала это в ответ на его предложение вновь начать общаться и посотрудничать в новом проекте.

“Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне неинтересны, как и твоя жизнь. В моем расписанном на месяцы вперед графике, в моем сердце и в моей жизни отсутствует для тебя место. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов”, - отметила Бузова.

Свое послание она закончила цитатой из стихотворения поэта Иосифа Бродского: “Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост”.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов предложил ей подзаработать.

Также ранее KP.RU писал, что празднование дня рождения Ольги Бузовой за 15 млн рублей растянулось на три дня и три ночи.