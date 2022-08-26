Coca-Cola вернется в российские магазины под новым названием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом "Добрый кола". Структура компании в РФ переименована в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Но ей придется конкурировать с российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта начали розлив своих "кольных напитков".

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться - тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", - рассказал на пресс-конференции сегодня, 26 августа, основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров.

Он также предположил, что "продажи этой колы" будут строиться на популярности сока марки "Добрый", который производит компания "Мултон", принадлежащая Coca-Cola.

Ранее KP.RU писал, что будет с заводами и напитками покинувшей Россию Coca-Cola.

Также ранее Роспатент опроверг слухи о новых названиях для Coca-Cola и Fanta в России.