В МИД России заявили, что Киев пытается сорвать поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявили в российском МИД.

"Российская сторона предпринимает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Самое важно - остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную работу", - уточняется в сообщении.

Также в МИД РФ добавили, что киевский режим делает все для того, чтобы поездка МАГАТЭ сорвалась, но эти расчеты не оправдаются.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.