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В мире26 августа 2022 22:07

Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма"

Он также считает, что "у Украины нет ни единого шанса на победу"
София ГОНЧАРОВА
Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма"

Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший офицер ЦРУ США Филип Джиральди прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды про "освобождении Крыма".

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он признался, что считает такие слова бессмысленными.

- Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл, - заявил Джиральди.

Американец также добавил, что комментарии Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России"

- У Украины нет ни единого шанса на победу, - считает Джиральди.

Напомним, во время выступления на втором международном саммите "Крымской платформы" президент Польши заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, в том числе полуостров Крым.

Также накануне украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Он уточнил, что для этого стране "не потребуется консультироваться с другими государствами.