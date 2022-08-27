Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший офицер ЦРУ США Филип Джиральди прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды про "освобождении Крыма".

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он признался, что считает такие слова бессмысленными.

- Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл, - заявил Джиральди.

Американец также добавил, что комментарии Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России"

- У Украины нет ни единого шанса на победу, - считает Джиральди.

Напомним, во время выступления на втором международном саммите "Крымской платформы" президент Польши заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, в том числе полуостров Крым.

Также накануне украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Он уточнил, что для этого стране "не потребуется консультироваться с другими государствами.