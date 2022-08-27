Жительница Британии приняла в свой дом беженцев с Украины и горько пожалела Фото: REUTERS

Жительница Британии в беседе с изданием The Daily Mail поделилась своим личным опытом по приему семьи беженцев с Украины. Она назвала свое решение "катастрофой".

54-летняя мать-одиночка Клара Магуайр, проживающая в городе Пул, потерявшая незадолго до пандемии коронавируса мужа, решила помочь украинцам и приютила у себя женщину с дочерью.

Британка рассказала, что гостья зарабатывала порядка 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, еще столько же она получала от государства в качестве детских пособий. Однако Магуайр пришлось освободить в своем доме сразу две спальни, "возить их повсюду", в том числе по врачам.

Вместо того, чтобы хоть как-то выразить благодарность, гости на отрез отказывались выгуливать вместе с хозяевами собак и садиться за один стол.

- Хуже всего то, что после всего, что мы ... предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности… Они не собирались интегрироваться ... Это было ужасно, - призналась пожалевшая о своем решении приютить у себя украинцев Магуайр.

Жительница Британии также призналась, что теперь чувствует себя "полностью использованной". также она зареклась "никогда больше" не принимать участие в схеме по приему беженцев.

Сайт KP.RU уже не раз писал о том, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.