В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ, предложив сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем.

«Обратился в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днем», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Хамзаев заявил, что для многих российских граждан 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям необходимо подготовить ребенка к школе, а также успеть на работу и отметить праздник. По его словам, в вопросе укрепления семьи, а также традиционных ценностей нужно «обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан».

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», - добавил депутат.