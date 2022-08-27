Российские десантники не допустили прорыв украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом в субботу, 27 августа, заявили на сайте Министерства обороны РФ.

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», - говорится в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что для ответа была использована артиллерия, а также крупнокалиберные пулеметы и штатное вооружение боевых машин десанта. Кроме того, использовались гранатометы, стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские десантники в рамках выполнения задач по недопущению прорыва украинских войск уничтожили свыше 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более пяти единиц техники.