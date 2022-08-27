ЦБ РФ смягчил правила обмена валюты для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ разрешил банкам продавать физическим лицам доллары и евро, полученные из разных источников. Ранее обмен валюты мог производиться только за счет средств, которые поступили в банковские кассы от граждан после 9 апреля 2022 года.

«Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь - и из иных источников», - приводит «Интерфакс» заявление, сделанное в регуляторе.

Банк России уточнил, что разрешение касается, в том числе, случаев, когда в кассу поступили средства «от сделок с банками-нерезидентами» или же при зачислении валюты от юридических лиц по основанию, которое предусмотрено валютным законодательством.

Уточняется, что смягченные правила будут действовать до 9 сентября 2022 года. Тем не менее Центробанк РФ сохранил запрет на продажу валюты, которая была получена при купле-продаже банками «за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».