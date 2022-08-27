Вучич рассказал, что стало бы с Сербией без запасов газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия спасла себя от банкротства тем, что вовремя запаслась дешевым голубым топливом. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич, отметив, что Белград не смог бы оплачивать голубое топливо при нынешних ценах в 4 тысячи евро за 1 тысячу кубометров.

В своем обращении к гражданам Вучич заявил, что по действующему трехлетнему договору с «Газпромом» республика удовлетворяет примерно 63% своих потребностей в сырье, что представляется два миллиарда кубометров газа в год, за которые Белград платит 800 млн евро. При этом недостающие 1,2 млрд кубометров сербские власти вынуждены покупать на мировом рынке.

«Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам – то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства», - заявил глава государства.