Россия обеспечит школам Донбасса, Запорожья и Херсонщины вооруженную охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Донбасса, Запорожья и Херсонщины с 1 сентября 2022 года будут обеспечены вооруженной охраной. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, уточнив, что средства для этого выделит Москва.

Кириенко заявил, что ранее президент России Владимир Путин дал отдельное поручение Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ в данных регионах.

«Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», - заявил заместитель руководителя администрации президента РФ во время видеообращения к учителям Донбасса в субботу, 27 августа.

Кириенко отметил, для данной решения задачи Москва уже выделено специальное финансирование. «Мы понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса... Мы видим, что иногда прямо специально стреляют по школам. Рисковать жизнью учителей и учеников недопустимо», - заявил он, отметив, что в отдельных районах ДНР, Херсонской области и части районов Запорожской области собираются вводить комбинированное обучение.