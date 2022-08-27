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Политика27 августа 2022 11:58

Минобороны России заявило об уничтожении более 200 украинских военных на Харьковском направлении

В ведомстве рассказали о действиях союзных войск
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России заявило об уничтожении более 200 украинских военных на Харьковском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении более 200 украинских военных на Харьковском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 27 августа, заявили, что свыше 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении.

«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель министерства также заявил, что потери украинских военных составили более 130 боевиков и десять единиц военной техники. Также в ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Лозовое, который расположен в Херсонской области, было нанесено поражение подразделениям 46-й украинской аэромобильной бригады, пытавшей скрытно форсировать реку Ингулец.