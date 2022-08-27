Власти Запорожской области сообщили, что на ЗАЭС работают два энергоблока

В администрации Запорожской области рассказали, что на ЗАЭС работает два энергоблока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Запорожской АЭС работают два энергоблока. Об этом рассказал в воскресенье 27 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Станция находится в рабочем режиме, работают два энергоблока – пятый и шестой. Четыре других энергоблока находятся в плановом ремонте и холодном резерве, это обычная практика для атомной станции», - сказал Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда», отметив, что ранее в зависимости от потребностей в электроэнергии на ЗАЭС работало до четырех, максимум пяти энергоблоков.

По словам Владимира Рогова, Запорожская АЭС обеспечивает электроэнергией как левый берег Днепра, так и контролируемые Украиной территории на правом берегу.

«Энергия с атомной станции уходит и на левый, и на правый берег Днепра, как было и раньше», - сказал чиновник.

Также Владимир Рогов отметил, что на Запорожской АЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ и допустил, что в ходе этого визита возможны провокации со стороны Украины.