Владимир Рогов рассказал, как украинские нацгвардейцы из числа охраны ЗАЭС делают выбор в пользу России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие из Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую АЭС, получают российское гражданство и переходят на службу в российские подразделения. Об этом рассказал в воскресенье 27 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов отметил, что подавляющее большинство украинских нацгвардейцев, задействованных на охране Запорожской АЭС, остались верны присяге и народу, живущему в Энергодаре.

«Большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях», - сказал Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда», отметив, что здравомыслящие люди совершают выбор в пользу России.

Также Рогов рассказал об открытом письме жителей Запорожской области к руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами боевиками Зеленского Запорожской АЭС. По словам чиновника, письмо подписали несколько тысяч человек.