Умер Дмитрий Литовкин, военный журналист ТАСС

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин, ему было 50 лет. Фото: кадр из видео.

Умер военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Об этом агентство сообщает в воскресенье 27 августа. Литовкину было 50 лет.

Дмитрий Литовкин – капитан 3 ранга в запасе. Он представитель династии военных журналистов, сын писателя и военного эксперта Виктора Литовкина.

Дмитрий Литовкин работал в газете Северного флота «На страже Заполярья», «Красной Звезде», «Известиях», на телеканале «Звезда», в «Независимом военном обозрении». В ТАСС Литовкин работал с июня 2022 года.За освещение событий военного конфликта в Южной Осетии 2008 года Дмитрий Литовкин получил благодарность президента России Владимира Путина.

О месте и времени прощания с Дмитрием Литовкиным будет сообщено позже.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье и близким журналиста.