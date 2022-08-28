Компания Dell Technologies сообщила о полном уходе из России Фото: REUTERS

Американская компания Dell Technologies сообщила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщило агентство Reuters.

Напомним, производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале 2022 года, заявив, что будет наблюдать за развитием ситуации.

"В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", - уточнил агентству представитель компании Майк Симьенас.

Ранее шведско-швейцарская ABB объявила об уходе с российского рынка. Компания специализируется в области электротехники и энергетического машиностроения.

Также ранее финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila заявил об уходе с российского рынка. Уточнялось, что Tikkurila собирается продать бизнес в России или покинуть рынок страны другим способом.