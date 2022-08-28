Австрийское издание Exxpress написало, что подозреваемую в убийстве Дугиной якобы нашли мертвой

Дарья Дугина
Фото: Александр РОГОЗА
Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире.
В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара".
“Ночью она была обнаружена мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке", - уточняется в публикации.
При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорится.
В материале также приводятся фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Но, по некоторой информации, в реальности этот снимок был сделан в 2020-м году.
Фото, опубликованное Exxpress
В МВД Австрии сообщения об убийстве Вовк опровергли, заявив, что не могут подтвердить эти данные, сообщает РИА Новости.
Ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.