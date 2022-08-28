Австрийское издание Exxpress написало, что подозреваемую в убийстве Дугиной якобы нашли мертвой

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире.

В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара".

“Ночью она была обнаружена мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке", - уточняется в публикации.

При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорится.

В материале также приводятся фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Но, по некоторой информации, в реальности этот снимок был сделан в 2020-м году.

Фото, опубликованное Exxpress

В МВД Австрии сообщения об убийстве Вовк опровергли, заявив, что не могут подтвердить эти данные, сообщает РИА Новости.

Ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.