Захарова назвала “ядерным терроризмом” действия Украины вокруг Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Украины. Об этом заявила сегодня, 28 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Исходим из того, что она (инспекция МАГАТЭ - прим. ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, - сказала Захарова. - Потому что то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, - это ядерный терроризм…”.

Дипломат также призвала не реагировать на лживые информационные вбросы западных стран о том, что Россию якобы уговорили на допуск инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.