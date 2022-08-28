Российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе украинских войск

Военнослужащие России предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Запорожской АЭС. Целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива, сообщили сегодня, 28 августа, в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

"Военнослужащие ВС России сбили дрон "камикадзе" ВСУ, в то время как его целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем свидетельствует траектория полета барражирующего боеприпаса", - уточняется в сообщении.

Также в администрации Энергодара добавили, что дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.