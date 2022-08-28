Spiegel: Германия на несколько недель опережает план по заполнению газохранилищ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия опережает план по заполнению газохранилищ страны, заявленная на октябрь 2022 года цель (85%) будет достигнута к началу сентября. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, журнал Der Spiegel со ссылкой на закрытую информацию министерства экономики.

"Газохранилища заполняются быстрее, чем предписано", - цитирует журнал вице-канцлера ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Ранее правительство Германии обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%. По данным на 23 августа заполненность превысила 80%.

Также ранее власти Германии заявили о начале закупок газа в обход России. Берлин очень рано подготовился к трудностям, отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Кроме этого, президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна быть благодарна Шредеру за дешевый российский газ.