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Политика28 августа 2022 19:25

ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара

Об этом журналистам сообщили в городской администрации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара

ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара

ВС Украины открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области, сообщается о взрывах, об этом информирует пресс-служба городской администрации.

"Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Есть данные о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

Также к настоящему времени известно, что снаряды попали в многоэтажные дома.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.