ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара

ВС Украины открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области, сообщается о взрывах, об этом информирует пресс-служба городской администрации.

"Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Есть данные о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

Также к настоящему времени известно, что снаряды попали в многоэтажные дома.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.