Инвестор дала советы, которые позволят сэкономить до 50% на сборах в школу Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезон подготовки к школе можно считать почти закрытым. Родители подсчитывают, во сколько им обошлись закупку. Инвестор Татьяна Волкова рассказала, какие способы помогают экономить в этих вопросах почти 50% от затрат.

Лучше выбирать онлайн-шоппинг, он поможет сэкономить много денег. Плюс нужно сравнивать предложения по цене и пользоваться всевозможными кэшбеками.

В сети несложно найти дешевые аналоги дорогих брендов. А еще лучше начинать сборы в школу сильно заранее, возможно даже в конце весны или начале лета. Тогда спрос на школьные товары минимален, как и цены. Либо дожидаться начала сентября, когда стартует сезон распродаж.

- Покупая в интернет-магазинах вы экономите от 10% до 30% стоимости всего. А на некоторых ресурсах можно найти акции «3 по цене 2». С учетом всех этих акций можно сэкономит до 50% от затрат, - сказала Волкова NEWS.ru.

Если ранние закупки совершить не удалось, то стоит приобрести перед школой только необходимое. А уже массовые приобретения отложить на начало сентября.

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