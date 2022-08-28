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Происшествия28 августа 2022 19:39

В Москве усилился запах гари от пожаров в Рязанской области

Сильный запах ощущается, в частности, в районе Зябликово
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Москве усилился запах гари от пожаров в Рязанской области

В Москве усилился запах гари от пожаров в Рязанской области

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, это следует из данных breezometer.com.

Так, сильный запах гари ощущается на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке - в районах Перово и Новокосино. На северо-востоке неприятных запахов в настоящее время не зафиксировано.

Карта загрязнения воздуха по данным breezometer.com

Карта загрязнения воздуха по данным breezometer.com

Ранее сообщалось, что Москва направила на помощь с лесными пожарами в Рязанской области вертолеты и людей. Врио губернатора особо отметил, что лесной пожар в Рязанской области низовой, ветра серьезного нет, поэтому нет и сильного распространения огня.

По данным на на утро 28 августа отмечалось, что, по сведениям МЧС РФ, два из шести очагов лесных пожаров в Рязанской области удалось локализовать. Нет угрозы ни населенным пунктам, ни предприятиям.