Психолог Колосова посоветовала готовить к школе не только детей, но и родителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кандидат психологических наук Светлана Колосова посоветовала к школе готовить не только детей, но и их родителей.

- Нужно готовить не только детей, но и себя. Ведь изменится ритм жизни у всей семьи. Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка, - говорит NEWS.ru Колосова.

Дети чувствуют пессимистичный родительский настрой и тоже негативно относятся к образовательному процессу.

Эксперт советует не нагнетать ситуацию, не стоит пугать детей и не бойтесь сами.

- Относитесь к этому легче. Это прекрасное время, когда можно учиться всей семьей, - заключила Колосова.

Не нужно вселять в детей чувство страха школы. Допускать агрессивное поведение в адрес детей и упрекать, что "разленились за лето" не стоит.

Необходимо настраивать своих детей так, школа и дальнейшее образование будут в радость. ам появится много новых друзей.