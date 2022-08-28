Психолог Колосова посоветовала готовить к школе не только детей, но и родителей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Кандидат психологических наук Светлана Колосова посоветовала к школе готовить не только детей, но и их родителей.
- Нужно готовить не только детей, но и себя. Ведь изменится ритм жизни у всей семьи. Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка, - говорит NEWS.ru Колосова.
Дети чувствуют пессимистичный родительский настрой и тоже негативно относятся к образовательному процессу.
Эксперт советует не нагнетать ситуацию, не стоит пугать детей и не бойтесь сами.
- Относитесь к этому легче. Это прекрасное время, когда можно учиться всей семьей, - заключила Колосова.
Не нужно вселять в детей чувство страха школы. Допускать агрессивное поведение в адрес детей и упрекать, что "разленились за лето" не стоит.
Необходимо настраивать своих детей так, школа и дальнейшее образование будут в радость. ам появится много новых друзей.