Ассоциация компаний интернет-торговли просит Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год Фото: REUTERS

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) намерена предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации.

«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен», - сказал президент организации Артем Соколов.

По его словам, благодаря механизму ассортимент товаров сохранился и расширяется, а потребители могут получить любую продукцию, несмотря на санкции.

Напомним, 6 мая 2022 года Минпромторг опубликовал список продукции, которую отныне разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В списке 96 товарных групп и больше 200 брендов - от автомобилей, штукатурки и косметики до ядерных реакторов.

И сразу о главном: параллельный импорт, хоть его и называют «серым» - это не контрафакт. Это абсолютно легальная, лицензионная продукция, которую теперь можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. И это, между прочим, вполне цивилизованный путь. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU