Раскрыта "жесткая и неудобная правда" о "победе" Запада на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель The National Interest Рамзи Мардини заявил, что Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине.

"Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией", - написал он в своей статье для издания.

Мардини подчеркивает, что ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии.

«В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», - резюмировал журналист.

Ранее китайская газета Global Times заявило, что США инсценировали масштабную поддержку Украины в целях наращивания прибыли национальных военно-промышленных компаний. Как считают авторы статьи, кроме взлета акций компаний, производящих оружие, в администрации Белого дома рассчитывают на то, что страны Европы сплотятся вокруг надуманной опасности "российской угрозы".

До этого издание рассказывало ,что агрессивное расширение НАТО на восток стало одной из главных причин кризиса на Украине. Журналисты напомнили, что Североатлантический альянс развязал множество военных конфликтов, включая бомбардировки Югославии в 1999 году.