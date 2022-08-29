Россиянам рассказали, какие документы не имеет права спрашивать работодатель при приеме на работу Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что по закону работодатель не имеет права требовать дополнительные документы, такие как ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, справки о семейном положении.

Как отметила специалист в беседе с "Праймом", базовый набор бумаг – паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. Дополнительный – диплом об образовании или прохождении специальных курсов, военный билет. Кроме того, при устройстве на работу, связанную с детьми, правоохранительными органами, продуктами питания необходимо предоставить медицинскую книжку, справки об отсутствии судимости и об отсутствии административных взысканий за употребление наркотиков, психотропных веществ.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, резюме — это краткий и структурированный рассказ о себе. По нему работодатель должен получить полное представление о том, кто претендует на вакантное место в его организации. Резюме включает в себя информацию о месте учебы, последних местах работы, занимаемых должностях и компетенциях. В резюме также можно отразить дополнительные сведения об умениях соискателя, которые будут полезны на должности, на которую претендует соискатель.