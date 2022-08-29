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Общество29 августа 2022 0:23

Россиянам рассказали, какие документы не имеет права спрашивать работодатель при приеме на работу

Доцент ВШЭ Дзгоева заявила, что работодатель не в праве требовать от соискателя рекомендации и ИНН
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, какие документы не имеет права спрашивать работодатель при приеме на работу

Россиянам рассказали, какие документы не имеет права спрашивать работодатель при приеме на работу

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что по закону работодатель не имеет права требовать дополнительные документы, такие как ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, справки о семейном положении.

Как отметила специалист в беседе с "Праймом", базовый набор бумаг – паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. Дополнительный – диплом об образовании или прохождении специальных курсов, военный билет. Кроме того, при устройстве на работу, связанную с детьми, правоохранительными органами, продуктами питания необходимо предоставить медицинскую книжку, справки об отсутствии судимости и об отсутствии административных взысканий за употребление наркотиков, психотропных веществ.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, резюме — это краткий и структурированный рассказ о себе. По нему работодатель должен получить полное представление о том, кто претендует на вакантное место в его организации. Резюме включает в себя информацию о месте учебы, последних местах работы, занимаемых должностях и компетенциях. В резюме также можно отразить дополнительные сведения об умениях соискателя, которые будут полезны на должности, на которую претендует соискатель.