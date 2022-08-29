Байдена призвали стерилизовать всех мужчин в США Фото: REUTERS

Американская активистка движения за аборты в ходе встречи с президентом США Джо Байденом рассказала о том, как можно решить проблему нежелательных беременностей в Соединенных Штатах.

Активистка предложила стерилизовать всех мужчин в США без исключения, чтобы женщины не смогли забеременеть. Принимавший ее в Белом доме американский лидер никак не ответил на такое предложение, однако на его лице можно было увидеть волну эмоций. Сначала лицо главы государство выразило недоумение и удивление, а после полную растерянность.

Напомним, ранее Верховный суд отменил постановления по делу «Роу против Уэйда», который запрещал отдельным штатам ограничивать свободу абортов. Отмена федеральных гарантий на совершение аборта, действовавших на протяжении полувека в стране, вызвала волну протеста в США. На сегодняшний день американским штатам предоставлено право самостоятельно вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности.