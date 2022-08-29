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В мире29 августа 2022 6:55

В Конгрессе заявили, что Байден жестко предал американских военных

Конгрессмен рассказал о военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Конгрессе заявили, что Байден жестко предал американских военных

В Конгрессе заявили, что Байден жестко предал американских военных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен Брайан Маст заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден жестоко предал американских военных, которые принимали участие в боевых операциях в Афганистане.

«Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана"* перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», - рассказал конгрессмен в своем в Twitter.

Брайан Маст назвал вывод войск из Афганистана «катастрофическим отступлением» американского президент, которое было «предательством для всех военнослужащих».

Напомним, в начале августа прошлого года силы «Талибана»* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а в середине августа вошли в Кабул, заявив об окончании войны.

*Запрещенная в России террористическая группировка