В Конгрессе заявили, что Байден жестко предал американских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен Брайан Маст заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден жестоко предал американских военных, которые принимали участие в боевых операциях в Афганистане.

«Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана"* перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», - рассказал конгрессмен в своем в Twitter.

Брайан Маст назвал вывод войск из Афганистана «катастрофическим отступлением» американского президент, которое было «предательством для всех военнослужащих».

Напомним, в начале августа прошлого года силы «Талибана»* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а в середине августа вошли в Кабул, заявив об окончании войны.

*Запрещенная в России террористическая группировка