Литва закончила строительство заграждения на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершено строительство заграждения на литовско-белорусской границе. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделала компания Epso-G, избранная в Литве подрядчиком по данному проекту.

«В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера, вся протяженность которого составляет 502 км», - заявил представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис.

Представитель компании отметил, что основные работы были завершены, однако сотрудники Epso-G на данный момент остаются у границы, поскольку «проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, до обычного состояния восстанавливаются дороги».

Протяженность границы между Литвой и Белоруссией составляет примерно 680 км. В местах, где граница проходит не по водоемам, было построено заграждение, которое собираются также оснастить системами видеоконтроля. На литовской границе возвели стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки с колючей проволокой.

Работы обошлись в 152 млн евро. Литва надеялся получить ассигнования по линии Евросоюза, однако там заявили, что не собираются финансировать строительство преград и барьеров.