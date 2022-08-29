Василий Орлов: «К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области»

На прилавках магазинов товары, участвующие в акции «Покупайте Амурское», отмечают специальным зелёным ценником. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Акция «Покупайте Амурское» проходит в Приамурье с апреля 2022 года по инициативе правительства региона. На прилавках магазинов товары местного производства отмечают специальным зелёным ценником. Региональные власти договорились с торговыми сетями и местными производителями об установлении предельной стоимости на социально важные продукты, сделанные в области. По словам губернатора Василия Орлова, сегодня в акции участвуют все муниципалитеты региона.

«К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области. Зеленые ценники на товары можно увидеть в 465 магазинах. Акция востребована, поэтому её нужно не только продолжать, но и придавать ей новые формы. Например, проработать с местными предприятиями возможность нанесения логотипа акции непосредственно на упаковку. У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу. Считаю, что бренд «Сделано в Амурской области» должен быть узнаваем за пределами нашего региона», - рассказал Василий Орлов.

По поручению губернатора акцию «Покупайте Амурское» продлили до конца года. В список участвующих в ней продуктов входит 31 товарная позиция. Это яйца, крупы, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, соевое масло. Цены на них по договоренности с торговыми сетями не будут повышаться до конца сентября.

Напомним, по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований акция «Покупайте Амурское» вошла в ТОП-5 лучших антикризисных практик российских регионов.