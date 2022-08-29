Шольц выступил за создание единой системы противовоздушной обороны в Европе Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении совместно с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европейском союзе.

«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», - заявил глава немецкого правительства, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа, отметив, что эта система была бы дешевле и эффективнее, чем «собственная дорогостоящая и очень сложная система» на национальном уровне.

Шольц заявил, что в ближайшие годы Берлин собирается вложить большое количество средств в укрепление своей системы ПВО, а также организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы принять участие и европейские соседи, среди которых глава немецкого правительства назвал страны Балтии, Польшу, Чехию, Словакию, Нидерланды, а также скандинавские страны. По его словам, Европа должна наверстать упущенное в защите от угроз с воздуха и из космоса.