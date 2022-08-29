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Политика29 августа 2022 11:18

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре

Об этом сообщил замглавы администрации региона Стремоусов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре

Фото: REUTERS

ВС Украины наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов

“Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - подчеркнул Стремоусов.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.