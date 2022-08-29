Власти Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Фото: REUTERS

ВС Украины наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов

“Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - подчеркнул Стремоусов.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.