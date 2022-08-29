Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн полагает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ, по его словам, разведка Украины полностью находится под контролем американцев.

Говоря о влиянии Соединенных Штатов на Украину, эксперт подчеркнул, что "Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ".

"Десять миллиардов долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена… ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура", - цитирует эксперта турецкое издание Ayd nl k.

Валентайн также отметил, что если даже сейчас отсутствуют прямые доказательства, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ.

Ранее ФСБ установила, что что вместе с Натальей Вовк теракт в Москве готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы, 44-летний гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович. Он приехал в Россию транзитом через Эстонию, через пять дней позже Вовк - 30 июля 2022 года, покинул территорию нашей страны за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной - 19 августа.

Накануне австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара. При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорилось.

Также ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.