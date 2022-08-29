В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест из-за обстрела ВСУ Фото: REUTERS

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест, люди уходят в убежища, сообщил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Он уточнил, что за сутки ВС Украины нанесли свыше десяти ракетных ударов, пострадали жилые строения и школа.

Накануне власти региона сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.