МИД России призвал Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС быть ответственным, не вести себя самоубийственно, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы предпринимаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество, которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, с учетом того, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с такого рода катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС. Она полагает, что подобные действия украинской стороны чреваты ядерной аварией.

Также ранее дипломат призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Так Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН.