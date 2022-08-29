Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 августа 2022 13:06

МИД России призвал Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Мария Захарова заявила, что западным странам следует проявить ответственность
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС быть ответственным, не вести себя самоубийственно, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы предпринимаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество, которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, с учетом того, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с такого рода катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС. Она полагает, что подобные действия украинской стороны чреваты ядерной аварией.

Также ранее дипломат призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Так Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН.