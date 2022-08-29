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Политика29 августа 2022 13:44

Премьер Чехии выступил за ограничение выдачи виз гражданам России

Исключение нужно сделать только для представителей оппозиции, отметил Петр Фиала
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Премьер Чехии выступил за ограничение выдачи виз гражданам России

Премьер Чехии выступил за ограничение выдачи виз гражданам России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия выступает за ограничения в выдаче виз гражданам России, исключение составляют представители оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала сегодня, 29 августа, в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Чехия одним из первых государств после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу. Но это не говорит о том, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также представителям российской оппозиции, ряд таких виз мы уже выдали. Мы уважаем позицию других стран, которые придерживаются другого взгляда на эту проблему, но сохраняем свою позицию и стремимся убедить других в нашей правоте", - отметил Фиала

Планируется, что дискуссия по вопросу выдачи виз российским гражданам развернется на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое состоится 30-31 августа 2022 года в Праге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.