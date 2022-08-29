Премьер Чехии выступил за ограничение выдачи виз гражданам России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия выступает за ограничения в выдаче виз гражданам России, исключение составляют представители оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала сегодня, 29 августа, в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Чехия одним из первых государств после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу. Но это не говорит о том, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также представителям российской оппозиции, ряд таких виз мы уже выдали. Мы уважаем позицию других стран, которые придерживаются другого взгляда на эту проблему, но сохраняем свою позицию и стремимся убедить других в нашей правоте", - отметил Фиала

Планируется, что дискуссия по вопросу выдачи виз российским гражданам развернется на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое состоится 30-31 августа 2022 года в Праге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.