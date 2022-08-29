Путин заявил, что однополярный мир себя изжил Фото: REUTERS

Однополярная модель мира себя изжила, ей на смену должен прийти новый миропорядок, считает президент России Владимир Путин. Об этом политик заявил в приветствии участникам VII Восточного экономического форума.

«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

По мнению Путина, в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, который двигают этот «необратимый процесс». Как отметил президент, крепнет прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств и их кооперация в рамках Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС и АСЕАН. Он заверил, что Россия готова прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах.