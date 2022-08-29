Аналитик Юшков заявил, что на сегодняшний день у Германии нет никакой альтернативы российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил ,что на сегодняшний день у Германии нет никакой альтернативы российскому газу.

«У Германии сложности в том, что у нее нет ни одного СПГ-терминала, поэтому если ее соседи могут купить СПГ по заоблачным ценам, то у немцев даже такой возможности нет. А другие трубопроводные поставщики — Норвегия и Нидерланды — поставить больше газа в Германию не могут. Нидерланды сами являются страной-импортером, просто у них есть старые контракты с Германией. Норвегия не может увеличить свои объемы, потому что работает на пределе своих возможностей», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Аналитик отметил, что тот факт, что в Германии есть проблемы с газом, является очевидным.

«Иначе бы у них не была цена по три тысячи долларов за тысячу кубов», — добавил он.

Ранее президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России, передает RT.

До этого главный редактор информационно-аналитического портала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в беседе с ФАН заявил, что Особых альтернатив газу у немецкой энергетики немного. Это или уголь, или атомная промышленность. Однако с ними существует целый ряд проблем как логистического, так и бюрократического характера. В любом случае без «голубого топлива» из РФ перспективы ФРГ на грядущий отопительный сезон далеко не самые радужные, отметил он.