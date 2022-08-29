Reuters: Компании Nokia и Ericsson полностью уйдут из России

Компании Nokia и Ericsson полностью уйдут из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia решил окончательно покинуть российский рынок. Об этом заявил представитель компании.

По информации Reuters, Nokia намерена свернуть большую часть своего бизнеса к концу этого года. Подавляющее число сотрудников компании в России уйдут из Nokia, а офисы будут освобождены. Официальное присутствие компании в РФ сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие, уточнил представитель Nokia.

О планах уйти из России заявил также шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Компания начнет постепенно сворачивать свою деятельность в стране в ближайшие месяцы.

Напомним, Nokia была одним из главных поставщиков оборудования для сотовых операторов. Сайт KP.RU ранее разбирался, что будет с мобильным интернетом и ценами на связь после ухода финской компании из России.