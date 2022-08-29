Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев устроит только вступление в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, страну устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля,нас бы максимально удовлетворило это решение… мы считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство", - отметила Стефанишина в интервью "Европейской правде".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина войдет в НАТО и начнет “возвращать” Крым военным путем, победителей не будет.

Также ранее спикер Рады Стефанчук заявил, что Украина не откажется от намерения вступить в НАТО. Страна не будет изменять в Конституции существующие пункты о намерении вступления НАТО, отмечал он.