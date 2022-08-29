Власти Берислава обвинили ВС Украины в намеренных обстрелах города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ бьют по жилым кварталам и социальным объектам города Берислав в Херсонской области, за день были повреждены несколько школ и детский сад, одна из ракет упала на центральной площади города, сообщила РИА Новости первый заместитель Бериславского района Екатерина Бабич.

"Сегодня ночью был обстрел города, пострадал жилой массив, пострадал центр занятости, очень сильно была разбита школа… Произошел обстрел мирных граждан - в центре города на площадь упала ракета. Также были разбиты еще несколько школ по району", - уточнила Бабич.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.