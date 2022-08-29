Кадыров сообщил, что в Донбасс из Гудермеса отправилась новая группа добровольцев

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе новой группы добровольцев.

"На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны - добровольцы, которые имеют жесткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма. Все они прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - уточнил Кадыров в Телеграм-канале.

Он также пожелал патриотам успешного выполнения поставленных руководством России задач и "скорейшего возвращения домой".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.