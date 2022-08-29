ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли крупные потери, сообщили сегодня, 29 августа, в Минобороны России.

“В процессе боев было уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили свыше 560 военнослужащих”, - уточнили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что очередная попытка наступательных действий ВСУ “с треском провалилась”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.