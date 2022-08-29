The Washington Times привела пять признаков скорого краха США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты сами себя уничтожают изнутри, о чем говорят пять признаков скорого краха Америки, считает обозреватель издания The Washington Times Дон Федер.

"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В США никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", - полагает автор.

В числе признаков неминуемого разложения США Федер назвал политику открытых дверей для мигрантов и безнаказанность преступников. Также он упомянул об элитах, высмеивающих американские ценности, "поддержку варваров под боком" и проблемы с демографией в стране.

Напомним, несколько лет назад Дональд Трамп пообещал экономический крах США в случае своего проигрыша на выборах. В свою очередь, американский политолог тогда заявлял, что США ждет крах в случае победы Трампа

Также ранее ведущий Fox News Карлсон выразил мнение, что политика Байдена ведет к краху экономики США. Журналист усомнился, что американским властям удастся сдержать инфляцию.