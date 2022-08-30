Раскрыт "секретный триумф" Путина Фото: REUTERS

Развитие сельского хозяйства в России стало "секретным триумфом" президента страны Владимира Путина, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В публикации журналиста Федерико Рампини отмечается, российский лидер "поплатился" за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с новостью о снижении цен на зерно и другие сельхозпродукты поделился и "более неудобной" информацией: "российское сельское хозяйство пышет здоровьем". Кроме того, в 2022 году России удастся достигнуть рекордного экспорта зерна вопреки "страшным сценариям".

- При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства, - пишет автор, отмечая, что с 2000-го до 2018 год экспорт сельхохпродукции из России вырос в 16 раз.

До этого сайт KP.RU писал, что урожай зерна в России в 2022 году может стать рекордным за всю историю России. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн. Он также уточнил, что лишь пшеницы, согласно прогнозам на 2022 год, соберут 87 миллионов тонн.