Власти Херсонской области заявили о ненависти людей к Зеленскому Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что чем больше украинские боевики обстреливают регион, тем сильнее жители хотят скорейшего проведения референдума.

- Люди ненавидят (президента Украины Владимира) Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума ... чтобы область стала субъектом Российской Федерации, - рассказала представитель администрации РИА Новости.

Стремоусов добавил, что заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – "бессмысленные эмоции и рефлексия".

Ранее сайт KP.RU писал, что зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав РФ. По его словам, русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей.