США и Евросоюз испугались военных учений России с Китаем Фото: REUTERS

Растущее военное сотрудничество Москва и Пекина беспокоит США и Европейский союз. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений «Восток-2022» с участием китайского военного контингента.

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», - заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

Такого же мнения придерживается Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора, которая назвала китайско-российские отношения вызовом для западных стран. «Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства», - заявляет она.

Эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер заявил, что Пекин и Москва «вместе бросают вызов мировому порядку, где главные – США», а военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер считает, что «между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком».

Напомним, стратегические учения «Восток-2022» должны состояться с 1 по 7 сентября 2022 года на семи полигонах Восточного военного округа России, в них примут участие свыше 50 тысяч человек.