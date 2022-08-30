Россияне стали активно скупать жилье в Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Россияне стали активно интересоваться покупкой жилья в Турции. Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова объясняет это двумя факторами.

Во-первых, из-за повышенного спроса можно ждать пересмотра цен в сторону увеличения, поэтому многие спешат купить недвижимость по старому прайсу.

Еще один аргумент – это покупка квадратных метров для получения гражданства.

- Большой интерес к жилью в Турции обусловлен активным процессом релокации россиян в эту страну, который начался весной и продолжается до сих, — заявила эксперт в беседе с Lenta.ru

Приобретать недвижимость в данной стране сегодня безопасно, но любая сделка требует детальной проработки и анализа. Тем не менее, исследование Garnet показало, что только за июнь россияне купли в Турции 1,8 тысячи объектов.

Тем временем вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в республике. Это произойдет из-за визовых ограничений и невозможности оплачивать долги, сообщает RT.

Продажа недвижимого имущества за рубежом является единственным способом избежать его потери. Такой вывод сделала профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин.

- В этой ситуации, наверное, нужно попытаться продать эту недвижимость, чтобы минимизировать свои потери, - сказал он "Известиям".