В Роспотребнадзоре сообщили, что дети стали чаще болеть коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, однако все чаще эта болезнь протекает у них бессимптомно или как ОРВИ, а при «омикроне» не отмечается случаев мультивоспалительного синдрома, встречавшегося ранее весьма часто. Такое заявление сделал академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома», - приводит РИА Новости слова эксперта, который отметил, что раньше данное осложнение «отмечалось достаточно часто».

Горелов уточнил, что если в 2020 - 2021 годах на долю детей относилось не более 10-11% от всех заболевших COVID-19, то на сегодняшний день этот показатель вырос до 18%.

Эксперт также сообщил, что постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и ранее. Так, примерно у 30% детей, перенесших коронавирусную инфекцию, один - два симптома остаются. По его словам, на сегодняшний день на первый план выходят жалобы, которые связаны с когнитивными нарушениями, среди которых разбитость, слабость, а также рассеянность внимания и туман в голове.